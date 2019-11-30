عودة الدفعة الأخيرة من جثث مهاجرين من بريطانيا إلى فيتنام

ذكر بيان حكومي، اليوم السبت، أنه تمت إعادة الدفعة الأخيرة من جثث المهاجرين الـ39، التي عثر عليها في شاحنة في إنجلترا الشهر الماضي، إلى فيتنام .

وقال بيان من وزارة الشئون الخارجية ال فيتنام ية إنه تم استقبال الدفعة الأخيرة وعددها 23 جثة في مطار هانوي في الصباح، ثم تم نقلهم إلى إقاليم “نجي آن” و”ها تينه” و”هوي” وسط البلاد، وأيضا إقليمي “هاي دونج” و”هاي فونج سيتي” في الشمال.

وتابع البيان “وهكذا في 27 و 30 نوفمبر 2019، تعاونت وزارة الشؤون الخارجية مع السلطات ال فيتنام ية والإنجليزية والمحليات لإكمال عودة جثث ورماد 39 ضحية إلى أسرها”.

وعودة هؤلاء الذين توفوا يعطي لأسر الضحايا الفرصة لإقامة جنازات وطقوس الدفن وأخيرا الحداد.

وكانت أول دفعة من الجثث وهي 16 جثة قد وصلت يوم الأربعاء الماضي، حيث توجه ممثلون عن بعض الأسر إلى المطار لرؤية النعوش، الكثير منهم كانوا يحضرون ورودا بيضاء ويبكون. وعرضت الحكومة ال فيتنام ية دفع تكاليف إعادة الجثث إلى مسقط رأسها، لكن ستعطي للأقرباء فرصة 30 يوما لتسديد المبلغ بدون فوائد. وتم إعطاء الأقرباء خيارين: إما أن تدفع الأسرة مقدما حوالي 1800 دولار لاستقبال جثث ذويها، التي تم حرقها كرماد أو أكثر من 2800 دولار لإرسال الجثة إلى مطار هانوي. وتم حرق بعض الجثث كما ظهر في صور القادمين إلى المطار. وتتبرع سيدة أعمال فيتنام ية تدعى دو ثي كيم لين أيضا بأموال للأسر للسماح بإعادة الجثث إلى ذويها. وكان قد تم العثور على جثث المهاجرين ال فيتنام يين في مؤخرة شاحنة في 23 أكتوبر الماضي في مقاطعة “اسكس” جنوب شرق إنجلترا. ويتم تهريب مئات من ال فيتنام يين إلى بريطانيا سنويا، طبقا لجمعية “اسبات” الخيرية وهي اختصار لـ “كل طفل محمي ضد الاتجار بالبشر”.

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