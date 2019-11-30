المستشارة الألمانية تؤكد أهمية الحرف اليدوية في تدريب الشباب

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، أهمية الحرف اليدوية خلال تدريب الشباب.

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، اليوم السبت، تمثل الحرف اليدوية أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا، أو لاقتصادنا أو فرصة للتدريب بالنسبة لكثير من الشباب”.

وذكرت ميركل، “أن الحرف اليدوية تقوم في ذلك بدور ممتاز، مضيفة أنها تؤمن أيضا مستقبل الكثير من الشباب”.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل بعد غد الإثنين، المواطنين الألمان الذين شاركوا في المسابقة الدولية للمهارات في أغسطس الماضي.

وقالت ميركل: “ألمانيا فازت بميداليتين ذهبيتين وثلاثة برونزيات و19 ميدالية امتياز، أعتقد أن هذا يكشف جودة خاصة توضح أن نظام تعليمنا المزدوج جيد، وأنه مصدر فخر لنا، وبأن نظام التعليم المزدوج هو أحد أسباب أن لدينا أدنى معدل للبطالة في أوروبا”. وأعلنت ميركل عزمها عقد مؤتمر جديد الشهر المقبل لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، والذي من المنتظر أن يشارك فيه ممثلون عن نقابات عمالية واتحادات أرباب العمل ووزارات مختصة وولايات.

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