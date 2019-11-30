تحالف ميركل المسيحي يطالب رئيسة المفوضية الأوروبية بسياسة اقتصادية خارجية جديدة

طالبت مجموعة من نواب التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليها المستشارة أنجيلا ميركل، في البرلمان الألماني و البرلمان الأوروبي ، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين بوضع توجه جديد لسياسة الاقتصاد الخارجي للتكتل.

وكتبت المجموعة، التي تضم 15 خبيرا في الشئون الأوروبية والخارجية والاقتصادية بالتحالف المسيحي، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي في ظل نزاع السيطرة بين الولايات المتحدة والصين “تعظيم وتشديد آليتها في السياسة التجارية وتطبيقها دون خوف”.

وفي إشارة إلى مهام المفوضية الأوروبية الجديدة، كتب الخبراء أن الاتحاد الأوروبي لديه “مهمة الآن تتمثل في تطوير دور خاص واضح في محيط النزاع المتعلق بسياسة التجارة الخارجية بين الصين والولايات المتحدة”، وأضافوا أنه يتعين أيضا على الاتحاد الأوروبي فرض “مصالحه الاقتصادية والسياسية بقوة” والدفاع عنها.

وجاء في البيان أنه نظرا للتهديدات الأمريكية بفرض قيود جمركية على السيارات الأوروبية وقطع غيارها، يصبح على عاتق ألمانيا مسئولية خاصة بصفتها أهم دولة في الاتحاد من الناحية الاقتصادية.

وأضاف البيان: “لا ينبغي أن تهيمن المصالح الخاصة قصيرة المدى لألمانيا على المصالح المتوسطة وطويلة المدى للاتحاد الأوروبي بأكمله.

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