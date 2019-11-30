موقف قبائل مصراتة من اتفاقية السراج وأردوغان

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت رابطة القبائل العربية الليبية في مدينة مصراتة ،اليوم السبت ،عن رفضها للاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع الرئيس التركي ، مجددة دعمها للجيش في حربه ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق.

و أدانت الرابطة في بيان ما وصفته بـ”الأعمال الإجرامية” التي تقوم بها حكومة حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج ،مندّدة بالدور الذي تلعبه حكومة الوفاق في الزج بليبيا تحت وصاية تركيا.

و شدّدت الرابطة ،على تبرأ القبائل من الاتفاقية المرفوضة شعبيا وقانونيا وأخلاقيا واجتماعيا ،مشددا على أن مصراتة محاصرة و مختطفة من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق و المدعومة من تركيا ،كما توعد البيان تركيا و حلفائها في ليبيا بمفاجئة.

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