مقتل قائد عسكري أفغاني بارز في إقليم هلمند

قتل قائد بارز من الجيش الوطني الأفغاني في انفجار وقع بجنوب إقليم هلمند، وقال هامدارد، إن ثلاثة آخرين بينهم صحفي تليفزيوني محلي أصيبوا أيضا في الحادث، ولكن إصاباتهم ليست خطيرة على نحو يهدد حياتهم.

ومن ناحية أخرى، وفي حادثين منفصلين في إقليم قندز بشمال البلاد، قتل خمسة أفراد من الجيش الأفغاني على يد مسلحي طلبان في مقاطعة إمام صهيب، وكذلك في طريق “قندز- تاخار” السريع، بحسب مسئولين.

وباستثناء العاصمة الإقليمية، حافظت طالبان على تواجد قوي في الكثير من مناطق إقليم قندز لسنوات.

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