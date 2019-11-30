مؤتمر مورينيو: أنهينا مباراة بورنموث بشكل سيئ.. ولا أستطيع التحدث عن ديلي آلي

وحقق توتنام الفوز الثالث له مع مورينيو على بورنموث 3-2 في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو عقب المباراة: “أنا سعيد بالكثير من الأمور التي حدثت في المواجهة، ويجب أن نواصل التطور في الكثير من الجوانب”.

وأضاف “لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وأيضا لم ننهي المواجهة بشكل جيد، لكني سعيد بالفوز وبالنقاط الثلاث والأهداف وجهد اللاعبين”.

وأوضح “تلقينا هدفين في الدقائق الأخيرة، وهذا هو الدوري الإنجليزي عندما تشعر أن المباراة انتهت تتلقى أهدافا”.

وأكد مورينيو “كان لدينا الكثير من الفرص لقتل المباراة أكثر وتسجيل الهدف الرابع والخامس”.

وواصل تصريحاته “من الغريب أن نتلقى 4 أهداف على ملعبنا في مباراتين متتاليتين، ولكن من الجيد أن خط الهجوم سجل 7 أهداف في 3 أيام وهذا أمر رائع”.

وعن لاعبي فريقه قال مورينيو “لدينا الكثير من الخيارات في الفريق وأنا سعيد بذلك، ومن المهم أن يشعر كل لاعب أننا نحتاج له وأن الجميع سيحصلون على فرص للمشاركة”.

وأكمل “عندما وصلت إلى توتنام الفريق كان متأخرا بـ12 نقطة عن المركز الرابع ولم أفكر في ذلك الأمر، أردت فقط لعب المباريات والآن نبتعد عن تشيلسي بـ6 نقاط فقط”.

وأردف “علينا أن نبقى على مقربة من المركز الرابع حتى موعد مواجهة تشيلسي في نهاية ديسمبر، وعلينا أن نواصل العمل بجد وتحسين مستوى الفريق”.

وعن تألق ديلي آلي قال: “لست بحاجة إلى التحدث عنه، أفضل شيء للمدرب هو أنه لا يحتاج إلى التحدث عن اللاعب لأن الجماهير هي التي تتحدث عنه وعن تألقه”.

وأتم تصريحاته “لا أستطيع أن أطلب من ديلي آلي تقديم المزيد، هو يلعب بمستوى جيد ويسجل أهدافا ويساعد زملائه أيضا، إنه يقدم عمل رائع معنا”.

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