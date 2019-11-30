كلوب بعد الفوز على برايتون: أدريان الأفضل في المباراة.. ولا نفكر في فارق النقاط

وأضاف عقب المباراة “جلبنا حارسا متجمدا (أدريان) للمشاركة، كل من جلس على الدكة كان يشعر بالبرودة ثم بإمكانك تخيل ارتداء سروالا قصيرا وقفازات ليست مصممة لمنح الدفء، ثم بعض الناس سمحوا بأن تُلعب الركلة الحرة (هدف برايتون) بهذه الطريقة”.

وتابع “في هذه اللحظات تبدوا سخيفا ولكن عليك ما تقبل ما حدث، بعد ذلك واصلنا القتال وأدريان تصدى لكرتين وأمسك عدة عرضيات، ومع قدميه الباردتين لم يكن قادرا على تسديد ركلات المرمى بالقوة الكافية”.

ومدح حارسه الإسباني “ربما كان فان دايك اللاعب الأفضل في اللقاء لتسجيله هدفين لكن بالنسبة لي فقد كان أدريان مع المشاركة في هذه الوضعية والتصدي مرتين لفرصتين صعبتين”.

كلوب أشار “في النهاية الشيء الأهم تحقيقنا الفوز، وهذا ما فعلناه وأنا سعيد حقا بهذا، سعيد وفخور برغبة اللاعبين، والطرد جعله فوزا مميزا كي أكون أمينا”.

وعن تحقيق 14 انتصارا متتاليا على أرضه، أوضح “لا نريد أن نفكر في آخر 14 مباراة إنما المواجهة المقبلة يوم الأربعاء أمام إيفرتون والتي ستكون مواجهة كبيرة”.

وأكمل “علينا ضمان استعدادنا لأنه سيكون قتال آخر كبير أيا كانت النتيجة التي سيحققها إيفرتون غدا”.

الألماني أتم “لا نفكر في فرق النقاط. الناس يتحدثون عن كونه بات 11 نقطة لكن ليستر سيلعب غدا لذا يظل 8 نقاط، لا يتوجب علينا التفكير في هذه الأشياء”.

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وسجل فيرجيل فان دايك هدفا ليفربول، فيما سجل دانك هدف برايتون الوحيد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ40 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل مباراة ليستر مع إيفرتون مساء غد الأحد.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ15.

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