قرعة يورو 2020 – مجموعة نارية بين فرنسا والبرتغال وألمانيا

البطولة الأوروبية تحمل الرقم 16 وتستضيفها كل من إيطاليا وهولندا وأذربيجان والمجر والدنمارك وروسيا واسكتلندا وأيرلندا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا.

وأجريت قرعة الملحق المؤهل للمنتخبات الأربعة الأخيرة إلى النهائيات والتي ترتبط بمسابقة دوري الأمم الأوروبية منذ أيام.

وقسّمت أفضل 16 منتخبا لم يتأهلون إلى النهائيات عن طريق التصفيات إلى 4 مسارات، يتأهل بطل كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الملحق في شهر مارس المقبل ().

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مباريات دور المجموعات تقام في دولتين.

المجموعة الأولى (روما – باكو): تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا.

المجموعة الثانية (سان بطرسبرج – كوبنهاجن): الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا.

المجموعة الثالثة (أمستردام – بوخارست): هولندا – أوكرانيا – النمسا –

المجموعة الرابعة (لندن – جلاسكو): إنجلترا – كرواتيا – – التشيك.

المجموعة الخامسة (بلباو – دبلن): إسبانيا – السويد – بولندا –

المجموعة السادسة (ميونيخ – بودابست): – البرتغال – فرنسا – ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الكرة التي ستُلعب بها مباريات النسخة المقبلة، والتي حملت اسم “𝐔𝐍𝐈𝐅𝐎𝐑𝐈𝐀”.

الكرة مستوحاة من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية يوم 12 يونيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ويجمع بين كل من منتخب إيطاليا وتركيا.

فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في 12 يوليو.

ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10 مليون يورو، فيما يحصد الوصيف 7 مليون يورو، والمنتخبين الخاسرين في نصف النهائي مبلغ 5 مليون يورو.

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