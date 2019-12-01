إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020

وقال إنريكي عقب القرعة: “أنا راض تماما عن مجموعتنا وهي مفضلة بالنسبة لنا”.

وأضاف “أشعر بالراحة بعد القرعة، ويجب علينا الفوز بجميع المباريات”.

وأكمل “من الجيد أن القرعة أبعدتنا عن فرنسا والبرتغال”.

وكشف إنريكي “كنت سعيدا جدا بالتواجد في حفل سحب قرعة البطولة ورؤية الكثير من الأشخاص الذين لم أقابلهم منذ فترة طويلة”.

وأتم تصريحاته “إذا كانت هناك 6 أو 8 منتخبات مرشحة للفوز بلقب البطولة يجب أن يكون من بينهم إسبانيا ولا يمكن لأحد أن يستبعدنا من المرشحين للفوز بالكأس”.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها في (بلباو – دبلن) بجانب كل من – السويد – بولندا –

البطولة الأوروبية تحمل الرقم 16 وتستضيفها كل من إيطاليا وهولندا وأذربيجان والمجر والدنمارك وروسيا واسكتلندا وأيرلندا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا.

وأجريت قرعة الملحق المؤهل للمنتخبات الأربعة الأخيرة إلى النهائيات والتي ترتبط بمسابقة دوري الأمم الأوروبية منذ أيام.

وقسّمت أفضل 16 منتخبا لم يتأهلون إلى النهائيات عن طريق التصفيات إلى 4 مسارات، يتأهل بطل كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الملحق في شهر مارس المقبل ().

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الكرة التي ستُلعب بها مباريات النسخة المقبلة، والتي حملت اسم “𝐔𝐍𝐈𝐅𝐎𝐑𝐈𝐀”.

الكرة مستوحاة من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية يوم 12 يونيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ويجمع بين كل من منتخب إيطاليا وتركيا.

فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في 12 يوليو.

ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10 مليون يورو، فيما يحصد الوصيف 7 مليون يورو، والمنتخبين الخاسرين في نصف النهائي مبلغ 5 مليون يورو.

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