أهداف السبت الكروي – سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي

ليستغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي ويوسعه معه الفارق إلى 12 نقطة بعد الفوز على برايتون 2-1.
كل هذا وأكثر حدث في السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.
في ألمانيا تعرض بايرن ميونيخ لخسارة جديدة أمام باير ليفركوزن 3-1.
وافتتح الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الرجاء المغربي 2-صفر.
مازيمبي × الزمالك
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ريال مدريد × ألافيس
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نيوكاسل × مانشستر سيتي
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دورتموند × هيرتا برلين
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ليفربول × برايتون
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توتنام × بورنموث
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وست هام × تشيلسي
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كريستال بالاس × بيرنلي
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اتحاد العاصمة × الوداد
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بريميرو دي أجوستو × زيسكو
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ساوثامبتون × واتفورد
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ليفركوزن × بايرن
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الترجي × الرجاء
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صن داونز ؛ بترو أتليتكو
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