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أهداف السبت الكروي – سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ليستغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي ويوسعه معه الفارق إلى 12 نقطة بعد الفوز على برايتون 2-1.

كل هذا وأكثر حدث في السبت الكروي في مختلف ملاعب العالم.

في ألمانيا تعرض بايرن ميونيخ لخسارة جديدة أمام باير ليفركوزن 3-1.

وافتتح الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الرجاء المغربي 2-صفر.

مازيمبي × الزمالك

ريال مدريد × ألافيس

نيوكاسل × مانشستر سيتي

دورتموند × هيرتا برلين

ليفربول × برايتون

توتنام × بورنموث

وست هام × تشيلسي

كريستال بالاس × بيرنلي

اتحاد العاصمة × الوداد

بريميرو دي أجوستو × زيسكو

ساوثامبتون × واتفورد

ليفركوزن × بايرن

الترجي × الرجاء

صن داونز ؛ بترو أتليتكو

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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