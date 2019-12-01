مورينيو: جمهور توتنام لا يحبني لكنه يقبلني

وقال مورينيو بعد انتصاره الثالث على التوالي مع فريق سبيرز:”الجمهور يحب النادي، لا أقول إنه يحبني لكنه يقبلني كمدرب قدير يريد منح كل شيء للنادي”.

وواصل “سبيشال وان” في حواره مع شبكة BBC “لدى الناس أسباب عديدة ليحبونني إذا نظروا إلى عملي، لكن الجمهور يقف خلف الفريق ويرون كيف نعمل بكد لنصل إلى منزلة في الترتيب تناسب المواهب الموجودة في قائمة النادي”.

وواصل مورينيو (56 عاما) انطلاقته المميزة مع النادي اللندني محققا فوزه الثالث تواليا بإسقاط بورنموث بنتيجة 3-2 يوم السبت في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مورينيو، المدرب الأسبق لتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، رحلته مع سبيرز بالفوز على وست هام يونايتد في الدوري ثم التفوق على أولمبياكوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويوم الأربعاء سيغادر مورينيو عاصمة إنجلترا لأول مرة مع توتنام حين يواجه مضيفه وفريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة 15.

وتقدم توتنام في ترتيب البطولة واحتل المركز الخامس لكنه يبتعد بعشرين نقطة عن ليفربول المتصدر.

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