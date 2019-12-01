مشاركة ليبية في المنتدى الأفريقي السادس للإدارات الانتخابية

إيوان ليبيا – وكالات :

بدعوة من إدارة الشؤون السياسية التابعة لمفوضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع جمعية السلطات الانتخابية الأفريقية (AAEA) شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فعاليات “منتدى الإتحاد الأفريقي القاري السنوي السادس لهيئات الإدارة الانتخابية”.

مثّل المفوضية في هذه المشاركة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها كل من عمار القماطي مدير إدارة العمليات والصادق الزكار رئيس قسم التدريب والإجراءات وتمثلت هذه المشاركة بعرض تقديمي حول التجربة الليبية للتصويت بالخارج (OCV).

وتولى الزكار تقديم هذا العرض الذي تضمن مقدمة عن المفوضية والانتخابات التي تم تنفيذها بالخارج والأساس القانوني لها ومن يحق له الاقتراع بالخارج والكيفية التي تم بها تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع التي تم إفتتاحها كما استعرض هذا العرض أهم الإحصائيات المتعلقة بالتسجيل والاقتراع الذي تم بالخارج، مختتمناً بأهم الصعوبات والتحديات التي واجهة هذه العمليات والإيجابيات المصحابة لعملية التنفيذ.

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