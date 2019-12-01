رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتشديد عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيشدد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة و الإرهاب مثل منفذ هجوم جسر لندن الذي قتل شخصين يوم الجمعة، وذلك إذا فاز في الانتخابات العامة التي تجرى الشهر الجاري.

وأضاف زعيم المحافظين لبرنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد “سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهاب يين”.

وتابع قائلا “أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله”.

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