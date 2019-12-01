وزير الشئون الخارجية العماني يزور طهران غدا

أفادت وكالة “فارس” ال إيران ية اليوم الأحد بأن وزير الشئون الخارجية ال عمان ي يوسف بن علوي سيزور طهران غدا الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره ال إيران ي محمد جواد ظريف.

وأضافت أن “زيارة الوزير ال عمان ي إلى طهران تأتي في إطار المشاورات حول آخر التطورات الإقليمية، وإعلان وجهة نظر مسقط حول مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران لتعزيز الأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز”.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران رغم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول إقليمية أخرى.

كما سبق أن قامت السلطنة بجهود وساطة لتخفيف التوترات الإقليمية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا