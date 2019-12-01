حقيقة التصريحات المنسوبة لوزير خارجية المؤقتة بشأن اسرائيل

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة أنها اطلعت على الخبر الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بخصوص إجراء مقابلة صحفية مع الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي والتي ذكرت في عنوان خبرها بأن الوزير يأمل في إقامة علاقات طبيعية مع ” إسرائيل ” .

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاحد أنها تنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً ، وتعتبر هذا الأمر محاولة يائسة من حكومة الوفاق غير الدستورية ومن وصفتها المليشيات المتطرفة الداعمة لها، لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة الليبية المؤقتة من خطوات ايجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي في التخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا ومؤخراً رفضاً دولياً قاطعاً لما تقوم به حكومة السراج من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراعاً إقليمي لطالما حافظت ليبيا على استقراره.

واضاف بيان الوزارة بأن لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال ” الإسرائيلية ” للأراضي العربية.

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