جونسون يحمل سياسات حزب العمال مسئولية هجوم الطعن الإرهابي بلندن

ألقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، باللوم اليوم الأحد على سياسيات حزب العمال، في هجوم طعن إرهابي بوسط لندن ، خلف قتيلين أواخر الأسبوع الماضي.

وقال جونسون إن “الحكومة اليسارية” السابقة مسئولة عن السياسات التي سمحت بإطلاق سراح مجرمين “خطرين” مثل عثمان خان، الذي طعن شخصين حتى الموت قرب جسر لندن يوم الجمعة قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

وهناك نحو 70 إرهابيا تم إطلاق سراحهم من السجن، ويخضعون لمراجعة عاجلة من جانب وزارة العدل، وتعهد جونسون باتخاذ خطوات لضمان عدم إطلاق سراح أشخاص بشكل مبكر، عندما يدانون بارتكاب جرائم خطيرة.

ورد زعيم حزب العمال ، جيرمي كوربن، اليوم قائلا:”إنه لا ينبغي بالضرورة أن يقضي المدانون بالإرهاب أحكام السجن الصادرة بحقهم بشكل كامل”.

وكان عثمان خان قد خرج من السجن في ديسمبر 2018، ما أثار جدلاً حادًا بشأن الإفراج المبكر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا