ميركل تعزى رئيس وزراء ألبانبا فى وفاة زوجة نجله فى الزلزال

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعاطفها الشديد لذوي ضحايا ال زلزال الذي ضرب ألبانيا وللحكومة الألبانية.

وكتبت ميركل اليوم الأحد في برقية تعزية لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما: “اعلم الألم الذي اضطررت أنت وعائلتك لمعايشته”.

وبحسب تقارير، توفيت شريكة حياة نجل رئيس الوزراء الألباني خلال ال زلزال .

وأضافت المستشارة: ” ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيقدمان دعمهما لكم في هذا الوقت العصيب”.

يذكر أن 50 شخصًا لقوا حتفهم إثر ال زلزال الذي ضرب ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي والذي يعد الأقوى هناك منذ عقود. وتوقفت قوات الإنقاذ عن البحث عن ضحايا أمس السبت. وأصيب إثر ال زلزال أكثر من 650 شخصًا. وبحسب بيانات الحكومة الألبانية، ضرب زلزال بقوة 4ر6 ريختر نحو ألفي مبنى. ووفقا لمعهد علوم الأرض في تيرانا، وقع مركز ال زلزال على بعد عشرة كيلومترات شمالي ميناء دوريس الغربي وعلى بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة الألبانية تيرانا.

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