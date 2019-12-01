بالفيديو – طعنة جديدة في جسد سولشاير.. يونايتد يتعثر أمام أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه

مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره تعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه جلس على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد تعرض أنور الغازي لإصابة.

بينما بقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أحداث اللقاء.

المتألق جاك جريليش سجل أولا لـ أستون فيلا بأجمل طريقة ممكنة في الدقيقة 11 بعد تسديدة متقنة في شباك دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 42 نجح يونايتد في التعادل بعد رأسية من ماركوس راشفورد حولها توم هيتون في شباكه.

يونايتد عاد وتقدم في الدقيقة 64 من رأسية فيكتور ليندلوف، إلا أن تقدم الشياطين لم يستمر لأكثر من دقيقتين فقط ليدرك تايرون مينجس التعادل بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

video:1

التعثر أوصل يونايتد للنقطة الـ 18 في المركز التاسع، بينما حصد أستون فيلا نقطته الـ 15 في المركز الـ 15.

الجناح المصري قدم أداءً جيدا للغاية وسجل هدفا ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب حالة التسلل. على جاك جريليش.

كما حرمت عارضة دي خيا، تريزيجيه من هدف رائع لـ أستون فيلا.

وفشل يونايتد في تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات للفريق، بعد التعادل أمام شيفيلد 3-3 في الدوري الإنجليزي، والخسارة 2-1 ضد أساتنا في الدوري الأوروبي.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا