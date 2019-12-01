التشكيل – بوسكيتس احتياطي مع برشلونة.. وفيليكس يقود أتليتكو

ودفع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بالنجم البرتغالي الشاب في مواجهة برشلونة في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني. في المباراة التي تقام بملعب واندامتروبوليتانو.

المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: كيران تريبيير – ماريو هيرمسو – فيليبي – ساؤول.

الوسط: توماس بارتي – هيكتور هيريرا – كوكي.

الهجوم: أنخيل كوريا – ألفارو موراتا – جواو فيلكيس.

على الجانب الآخر فضل إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإبقاء على النجم سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء.

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمنت لينجليت – جيرارد بيكيه – فيربو جونيور.

الوسط: آرثور ميلو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج.

الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ميسي.

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