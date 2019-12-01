بسبب الإضرابات.. وزير التجارة اللبناني يطلب من مصرف لبنان خفض الفائدة إلى النصف

قال منصور بطيش القائم بعمل وزير التجارة اللبناني اليوم الأحد، إنه طالب مع آخرين حاكم مصرف لبنان المركزي وبنوك تجارية، خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا.

وقال بطيش لقناة الجديد، “طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 بالمائة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام”.

وأضاف، أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان نقل خلال الاجتماع بيانات تظهر أن “المودعين… سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف” منذ سبتمبر.

وعُقد الاجتماع لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة، وقال بطيش، إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو “التلاعب بسعر العملة الرسمي”.

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