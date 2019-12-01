اليونان ستطلب من الناتو دعهما لمواجهة تركيا بعد الاتفاق مع حكومة الوفاق

أثينا-العنوان

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأحد، أنه سيطلب من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال قمة الحلف في لندن، دعم اليونان في مواجهة محاولات تركيا التعدي على السيادة اليونانية، لا سيما بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمته أمام مؤتمر “حزب الديمقراطية الجديدة”، إن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك أحد أعضائه بشكل صارخ للقانون الدولي. واعتبر أن النهج المحايد يضر باليونان التي لم تسع مطلقاً إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وأدانت كل من مصر وقبرص واليونان الاتفاق بين تركيا والسراج باعتباره مخالفاً للقانون الدولي، كما ناقش وزيرا خارجية مصر واليونان، سامح شكري ونيكوس ديندياس، القضية اليوم الأحد في القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، عقب الاجتماع، إن الوزيرين اتفقا على رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج باعتباره “غير قانوني”.

كما أكد على أن السراج ليس له الحق في توقيع اتفاقات مع دول أخرى وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وقال المتحدث، “لقد اتفقنا على أن السراج يفتقر على الأرجح إلى صلاحية التوقيع (اتفاقيات مع تركيا)، والتي ستعمل على أي حال كعوامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

من جهته، أكد الوزير اليوناني أنه اتفق مع نظيره المصري على تسريع المحادثات بين فرق الخبراء لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر.