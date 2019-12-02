بالفيديو – أحلامهم تتحطم أمامه دائما.. ميسي ينجو بـ برشلونة من طوفان أتليتكو

هجمة واحدة بدأها ميسي في الدقائق الأخيرة من المباراة وانطلق نحو مرمى أتليتكو مدريد ليسجل هدف فوز برشلونة على الروخي بلانكوس في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة من ملعب (واندا متروبوليتانو) معقل أتليتكو مدريد فائزا ومتصدرا لترتيب الدوري الإسباني.

برشلونة وصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد ويفرق عنه فقط في عدد الأهداف.

بينما تجمد رصيد أتليتكو عند النقطة 25 في المركز السادس.

ولم ينجح دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن يحقق فوزه الأول على برشلونة في الدوري وتلقى هزيمة جديدة على يد ميسي.

في بداية المباراة فضل إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عدم الدفع بلاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس

سيطر أتليتكو على بداية المباراة وبدأ تهديد مرمى برشلونة سريعا وانطلق كيران تريبيير من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية قوية اصطدمت في قدم الظهير الأيسر فيربو وذهبت لترتد من القائم الذي منع أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الأول.

وبدأ تير شتيجن حارس برشلونة في تألقه خلاله المباراة وأنقذ تسديدة قوية من هيرموسو مدافع أتليتكو بعد عرضية رائعة من جواو فيليكس في الدقيقة 19.

وواصل أتليتكو مدريد تهديده لمرمى برشلونة وسدد هيريرا لاعب الوسط كرة قوية مرت جوار المرمى.

ورد برشلونة في الدقيقة 36 بتسديدة من لويس سوايز بعد تبادل تمريرات مع جريزمان مرت بسلام جوار مرمى أتليتكو مدريد.

ومرة أخرى تألق تير شتيجن الذي تصدى لضربة رأسية قوية من ألفارو موراتا في الدقيقة 37.

وكاد برشلونة أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف بعد رأسية رائعة من المدافع بيكيه إثر ركلة ركنية لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وذهبت لخارج الملعب.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني بدأ برشلونة بنشاط هجومي وانطلق ميسي في هجمة مرتدة سريعة ووصلت الكرة إلى لويس سواريز الذي سدد بقوة كرة أمسك بها الحارس أوبلاك في الدقيقة 62.

وتبادل الفريقين الهجمات مع انتصاف الوقت في الشوط الثاني.

وأجرى دييجو سيميوني التغيير الأول لأتليتكو مدريد بخروج جواو فيليكس العائد للتو من الإصابة ودفع بدلا منه باللاعب فيتولو.

وطالب لاعبو أتليتكو مدريد بحصول جيرارد بيكيه على الإنذار الثاني والطرد في الدقيقة 71 بعدما ارتكب خطأ مع موراتا لكن الحكم اكتفى باحتساب مخالفة من خارج منطقة الجزاء.

وشارك أرتورو فيدال بدلا من آرثور في التغيير الأول الذي أجراه فالفيردي مدرب برشلونة.

وتعرض بيكيه لإصابة في الركبة بعد اصطدام قوي مع فيتولو في الدقيقة 79 قبل أن يتلقى العلاج ويعود مرة أخرى لاستكمال المباراة.

لكن بيكيه لم يسطع إكمال المباراة وغادر الملعب في الدقيقة 83 وشارك بدلا منه صامويل أومتيتي.

إلى أن جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 86.

واستلم ميسي الكرة وانطلق نحو مرمى أتليتكو مدريد ثم مررها إلى لويس سواريز الذي أعادها له ليقابلها النجم الأرجنتيني بتسديدة ذهبت لتحتضن شباك يان أوبلاك مسجلا هدف فوز برشلونة.

وحاول أتليتكو في الدقائق المتبقية تسجيل التعادل لكن المباراة انتهت بفوز ميسي ورفاقه.

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