فالفيردي: ميسي هو الشخص الذي يحسم المباريات المتكافئة بين الفرق الكبيرة

وقال فالفيردي عقب المباراة: “في المباريات المتكافئة ضد الفرق الكبيرة يجب أن يكون هناك شخصا يحسم هذه المواجهات”.

وأضاف “هذا الشخص هو ميسي القادر على التسجيل في أي وقت”.

وتابع “أتليتكو لعب جيدا في أول 20 دقيقة من المباراة وكان لهم في الشوط الأول فرصتين للتسجيل إلا أن تير شتيجن المتألق أنقذ المرمى”.

وأكمل “ومع مرور الوقت نجحنا في العودة والسيطرة على مجريات اللعب وظهر أتليتكو بصلابة ضدنا”.

وأوضح “أتليتكو خصم صعب جدا وحاولنا إجراء تغييرات في وسط الملعب لتفادي صعوبة الخروج بالكرة من الدفاع للهجوم لذلك دفعت باللاعب فيدال بدلا من آرثور وتغير مركز راكيتيتش بعد هذا التغيير وأيضا تغيير أداء فريقنا”.

وعن ترشيح ميسي للفوز بالجائزة الذهبية رد قائلا: “دعونا نرى ماذا سيحدث اليوم”.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على أتليتكو مدريد في الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

وينافس ميسي على لقب الكرة الذهبية في الحفل الذي يقام مساء اليوم.

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