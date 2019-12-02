بالفيديو – قبل المواجهة النارية ضد إنتر.. روما يفوز على هيلاس فيرونا

روما انتصر خارج ملعبه أمام هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

جاستن كلويفرت افتتح التسجيل أولا لروما في الدقيقة 16 بعد توغل وتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 21 نجح ماركو دافيد في تعديل النتيجة من رأسية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لـ روما قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

ركلة نجح دييجو بيروتي في تحويلها بنجاح داخل الشباك.

سيناريو الشوط الأول تكرر في الشوط الثاني، بعدما نجح روما في هز الشباك في آخر لحظات الشوط الثاني أيضا، ولكن هذه المرة عن طريق هنريك ميختاريان من تسديدة قوية بعد عرضية أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

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كتيبة ذئاب باولو فونسيكا حققت الانتصار الثالث على التوالي، بعد الفوز على بريشيا في الدوري وباشاك شهير في الدوري الأوروبي.

ووصل روما للنقطة 28 في المركز الرابع خلف لاتسيو الثالث صاحب الـ 30 نقطة.

بينما تجمد رصيد هيلاس عند النقطة 18 في المركز العاشر.

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