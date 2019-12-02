سيميوني: كنا رائعين لكن لم نستغل الفرص أمام برشلونة.. علينا التحلي بالصبر

أتليتكو مدريد خسر أمام برشلونة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب اللقاء: “اللاعبون نفذوا المطلوب منهم وكنا رائعين لكننا أهدرنا الفرص أمام المرمى وهذا كل ما في الأمر. كرات في العارضة وكرات أخرى أهدرناها بغرابة، ودائما ما نجد صعوبة أمام المرمى”.

وأضاف “لابد أن نتحلى بالصبر وندرك أننا في مرحلة تحول. الفريق يحتاج للوقت ليتحسن ونحن نتحسن رويدا رويدا بالفعل”.

مدرب أتليتكو أتبع “هدف ميسي كان رائعا ولكنه لا يعكس ما يحدث على أرض الميدان. في النهاية هو استغل المساحة التي أتيحت له وسجل الهدف”.

سيميوني أكمل “لن أبحث عن الأعذار لأننا نريد التحسن وبالتأكيد نشعر بخيبة أمل، لكننا قادرون على تغيير الأمور”.

وعن صيحات الجماهير ضد أنطوان جريزمان، أتم حديثه “لا يمكن أن أعلق على أفعال الآخرين، لكن أعلق على ما أفعله أنا فقط”.

فوز برشلونة رفع رصيده للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري وبالتساوي مع ريال مدريد في النقاط، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة الـ25 في المركز السادس.

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