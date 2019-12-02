تخصيص جوازات سفر لهؤلاء المرضى في أم الرزم والقبة

إيوان ليبيا – وكالات :

قرر آمر غرفة عمليات عمر المختار القتالية لواء سالم الرفادي، تخصيص 800 جواز سفر، لحالات الأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، والذين يستحقون العلاج بالخارج بالتنسيق مع مكاتب جوازات أم الرزم والقبة.

وحسب المكتب الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، فإن اللواء الرفادي نسق مع مكتبي جوازات القبة وأم الرزم وبإشراف إدارة جوازات المنطقة الشرقية، بتحديد 800 حالة تحتاج العلاج بالخارج من مرضى السرطان والفشل الكلوي بالإضافة لعدد من جرحى الجيش الذين يحتاجون العلاج خارج ليبيا.

وأضاف المكتب أن غرفة عمليات عمر المختار، ستشرف شخصيًا على عملية التنسيق والتصوير من أجل هذه الفئة التي تحتاج للدعم.

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