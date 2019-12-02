موعد اعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مصلحة المطارات في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، عن استئناف العمل بمطار معيتيقة الدولي يوم الخميس 12 ديسمبر الحالي.

ووفق بيان للمصلحة اليوم، ستستأنف شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية رحلاتها من المطار يوم 12 ديسمبر الحالي، فيما ستباشر باقي الشركات الناقلة التشغيل تباعاً وبشكل تدريجي.

جاء ذلك بعد اجتماع اليوم الأحد، بالمطار برئاسة وزير المواصلات في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، وحضور رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير عام المطار لطفي الطبيب، ومدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة محمد فساطوي، ومدير أمن المنفذ عقيد خيري العربي، ومدير ادارة النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني أبوعجيلة التهامي.

ووفق بيان لوزارة المواصلات اليوم، حضر اللقاء، عدد من مديري العموم في شركات الطيران الوطنية ومدراء المحطات التابعين لهم ومدراء شركات المناولة والخدمات الأرضية العاملة بالمطار.

وكان وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، صرح في أكتوبر الماضي باستئناف حركة الرحلات بالمطار تدريجيا خلال أسابيع.

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