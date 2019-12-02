القصير مديرا لـ محفظة ليبيا إفريقيا من جديد

إيوان ليبيا – وكالات :

قررت الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي عن مدير عام محفظة ليبيا إفريقيا والممثل القانوني لشركة “لاب سويس” الكامل القصير، وإعادته الي عمله.

كان مصطفى المانع ورئيس مجلس إدارة المؤسية علي محمود حسن، فد قاموا بتسمية موسي عتيق، المحسوب على التيار الاسلامي، مديرا مكلفا بعد إيقاف “الكامل القصير” من ديوان المحاسبة.

ووفقا لمصادر، يسيطر عضو حزب العدالة والبناء مصطفي المانع، المتهم في إصدار جوازات سفر لعناصر إرهابية منهم عماد الشقعابي.

وفي وقت سابق، نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بأن المدعو عماد فرج منصور الشقعابي، يعمل مستشارًا بالمؤسسة.

رئيس مجلس إدارة “الليبية للاستثمار”، وفي تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” نفى أيضاً قيام المؤسسة بإصدار أي وثيقة تفيد بأن هذا الشخص يعمل بها، مؤكدا أن أي حديث في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

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