روسيا تنشئ حقل رادار حول حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الإثنين، اعتزامها إنشاء حقل رادار متكامل حول الحدود؛ من أجل تتبع إطلاق الصواريخ والطائرات المقاتلة، وغيرها من الأهداف الهوائية بشكل مبكر.

وقالت الوزارة في بيان، نقلت وكالة سبوتنيك مقتطفات منه اليوم الإثنين: “سيتم إنشاء حقل رادار متكامل للكشف عن الأهداف الديناميكية الهوائية، على غرار نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي”.

ووفق ما أوردته وكالة سبوتنيك، يستطيع النظام الجديد تتبع إطلاق الطائرات بشكل واسع، وكذلك تتبع إطلاق صواريخ كروز أو إطلاق أجهزة تفوق سرعة الصوت على مسافة ألفي كيلومتر من الحدود الغربية والجنوبية ل روسيا ، وبالتالي سيتم توفير الوقت الكافي لصد هجمات محتملة والرد السريع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا