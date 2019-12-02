قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

أفاد تقرير إخباري إسرائيل ي اليوم الإثنين بأن قوات إسرائيل ية اعتقلت الليلة الماضية 11 فلسطين يا خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل ، بصورة شبه يومية، فلسطين يين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

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