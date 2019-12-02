حصيلة قصف منطقة السواني

إيوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن القصف الجوي الذي استهدف حيًّا سكنيًّا في منطقة السواني جنوب طرابلس، مساء أمس الأحد، أسفر عن مصرع خمسة مدنيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم إصابات بليغة.

وأكد الهاشمي أن الحي الذي تعرض للقصف «مدني بالكامل ولا توجد به مظاهر عسكرية»، مشيرًا إلى أن الصواريخ المستخدَمة في القصف «شديدة الانفجار»، وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة، حسب «فرانس برس».

واتهم الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، محمد قنونو،«طيرانًا إماراتيًّا مسيرًا، يدعم قوات القيادة العامة، بشن تلك الغارات»، كاشفًا بين الضحايا «سيدة وطفل».

وأضاف أن «الطيران الإماراتي شن أيضًا غارتين على كوبري الزهراء، وأحدث أضرارًا بالبنية التحتية»، لافتًا إلى تدمير قوات الوفاق مدرعات للقيادة العامة، حاولت التسلل إلى جنوب العاصمة، حسب «فرانس برس».

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