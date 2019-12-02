تعرف على تصنيف الجيش الليبي عالمياً

إيوان ليبيا – وكالات :

احتل الجيش الوطني المرتبة 77 في تصنيف الجيوش عالميا، من أصل 137 جيشا استهدفه تصنيف موقع “غلوبال فاير باور Global Fire Power المتخصص بالدراسات العسكرية.

وتراجع الجيش الوطني 3 مراتب عن تصنيف العام الماضي الذي احتل فيه الترتيب الـ74 عالمياً، والترتيب التاسع أفريقاً.

وتصدّرت الجيوش الأمريكي والروسي والصيني المواقع الثلاثة الأولى عالميًا على التوالي في حين جاءت جيوش مصر والسعودية والجزائر على رأس القائمة عربياً.

واعتمد التصنيف على عدد أفراد الجيش، وعدد الأفراد المستعدين للقتال، ونوعية التسليح وطبيعة البلاد الجغرافية، ومواردها الطبيعية، وميزانيتها الدفاعية، والتعداد السكاني.

يذكر أن منظمة “غلوبال فاير باور” الأميركية تعنى بتصنيف القوات العسكرية في العالم وتقدم عروض تحليلية للبيانات المتعلقة بها .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا