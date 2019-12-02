جماعة حقوقية: احتجاز 11 منشقا كوريا شماليا في فيتنام

قالت منظمة حقوقية كورية جنوبية اليوم الإثنين إن 11 كوريا شماليا يسعون للفرار إلى كوريا الجنوبية محتجزون في فيتنام منذ 23 من نوفمبر، ويطلبون المساعدة لتفادي إعادتهم إلى بلدهم.

وذكرت منظمة (العدالة من أجل كوريا الشمالية) ومقرها سول في بيان أن حرس الحدود في شمال فيتنام احتجز ثماني نساء وثلاثة رجال بعد يومين من عبورهم من الصين، وهم محتجزون حاليا في مدينة لانج سون.

وقال بيتر يونج، رئيس المنظمة التي تدعم طالبي اللجوء من كوريا الشمالية، إن المنشقين طلبوا المساعدة من سفارة كوريا الجنوبية في هانوي لكنه لا يعرف عنهم شيئا منذ يوم الجمعة.

وأضاف أن عدم توفر أي معلومات من السفارة الكورية الجنوبية دفعه إلى الإعلان عن الأمر خوفا من إعادتهم قسرا ما لم يحدث تحرك دولي.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها على دراية بالأمر وإنها على اتصال بالحكومة ال فيتنام ية من أجل الحيلولة دون إعادة المنشقين إلى كوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة في بيان “تبذل حكومتنا الجهود اللازمة لضمان إرسال المنشقين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في الخارج إلى المكان الذي يرغبون فيه دون إعادتهم قسرا”. ولم ترد وزارة الشئون الخارجية ال فيتنام ية على طلب للتعليق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا