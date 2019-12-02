المصريون بالخارج يقيمون حفل استقبال لقنصل مصر العام الجديد بالسعودية | صور

نظم اتحاد المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية في جدة مساء أمس الأحد، حفل استقبال للقنصل المصري العام الجديد بالمملكة العربية السعودية، السفير هشام فتحي مصطفي بمناسبة توليه منصبه الجديد بالمملكة، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية ونخبة من العاملين في القنصلية المصرية وأعضاء من الجالية المصرية بالمنطقة الغربية.

ورحب الدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج فرع السعودية، خلال كلمة له بالسفير، متمنيا له فترة مستقبلية مضيئة بالتعاون البناء بين القنصلية وأبناء الجالية بالسعودية، كما عبر عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية في دعم متطلبات الجالية المصرية.

وفي نهاية كلمته بعث بأحر التهاني لحكومة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة.

وعبر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج فرع السعودية محمد أبو العيش عن سعادته وترحيبه بالسفير المصري. وأكد على حرص أفراد الجالية المصرية للمشاركة في حفل استقبال السفير المصري، وأن الحضور يمثل قطاعات متعددة من أبناء الجالية المصرية، وقد شكر الحضور من كافة مناطق المملكة لحرصهم على التواجد والمشاركة في الحفل وتمنى التوفيق للسفير في مهامه المستقبلية.

وفي ختام الحفل ألقى السفير المصري هشام فتحي كلمة شكر فيها الاتحاد العام للمصرين بالخارج وأبناء الجالية المصرية وأعضاء القنصلية العامة المصرية بجدة، وأكد السفير على حرصه الدائم لدعم الجالية المصرية. وأبدى الحضور الترحيب والحفاوة البالغة وتمنوا للسفير المصري التوفيق والسداد في مهامه وفي خدمة الجالية المصرية في المملكة.

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