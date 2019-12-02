الكويت تصدر 66 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويت ية اليوم الاثنين أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال نوفمبر الماضي 66 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 16 شركة عقارية، وثماني شركات مجوهرات، وشركة صرافة إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 20 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 134 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 92 شركة عقارية وثلاث شركات صرافة و39 شركة مجوهرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 80 ترخيصاً موزعة على 50 شركة عقارية و4 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 60 مراقباً لـ 30 شركة عقارية و30 شركة مجوهرات.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية وشركة صرافة وشركة مجوهرات إضافة إلى 43 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 10 شركات عقارية و27 شركة صرافة و6 للمجوهرات.

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