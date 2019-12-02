بايرن: فكرنا في التعاقد مع ماني حين كان في النمسا

كشف كارل هاينز رومينيجه مدير النادي البافاري أن ساديو ماني لفت أنظار مسؤولي الفريق عندما كان ينشط في الدوري النمساوي مع ريد بول سالزبورج.

وقال نجم بايرن وألمانيا السابق:”كنا مهتمين بماني، لكن نوعا لم يفلح الأمر”.

وأضاف في حواره مع صحيفة بيلد الألمانية “ذهب إلى ساوثامبتون ثم إلى ليفربول، يا للآسف!”.

مقابل 23 مليون يورو فقط، انتقل نجم السنغال البالغ عمره 27 عاما إلى الدوري الإنجليزي في 2014، لم يلبث سوى عامين حتى جذب اهتمام نخبة فرق إنجلترا.

ويلعب ماني في ليفربول منذ 2016 والآن هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان الموسم الماضي هدافا للبطولة مع زميله محمد صلاح وبيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وقالت تقارير إن أندية عديدة تأمل التعاقد مع ماني أبرزها ريال مدريد.

وشارك ماني في 20 مباراة بالموسم الحالي وسجل 12 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا التي احتل فيها مركز الوصافة خلف صلاح في آخر عامين.

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