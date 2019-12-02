أنشيلوتي: تمرد في نابولي؟ لم يحدث أن قلل أحد من احترامي

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية بعد الخسارة أمام بولونيا بنتيجة 2-1 يوم الأحد في الدوري:”يقولون إن الفريق يتمرد على المدرب، هذا ليس صحيحا. علاقتي ممتازة باللاعبين. لم يحدث أن قلل أحد من احترامي. لا يوجد خلاف بيني واللاعبين”.

وواصل أنشيلوتي الذي لم يحقق الفوز في آخر 8 مباريات “نتبادل الأفكار يوميا، لابد أن نحل الموقف سريعا، لأننا نسقط بشكل سيئ. المشكلة ليست في التكتيك، بل في السلوك. منذ 3 أيام قدمنا أداء متماسكا ضد ليفربول، لعبنا بثلاثي في وسط الملعب”.

وأضاف المدرب الأسبق لميلان وريال مدريد “استقبلنا أهدافا كثيرة، هذا صحيح، علينا أن نكون أقوى، لكن الأمر يتعلق بالعقلية، لابد أن نتحسن بتحمل أكثر للمسؤولية. الجمهور محبط وأقدر ذلك. علي أن أكون واضحا لأحل الموقف”.

واتسع الفارق بين نابولي، وصيف الموسم الماضي للدوري الإيطالي، وإنتر ميلان متصدر البطولة إلى 17 نقطة.

تقهقر الفريق للمركز السابع في الترتيب بعد خسارته مرتين وتعادله 4 مرات في آخر 6 مواجهات بالبطولة.

واتخذ دينو دي لاورينتس رئيس نابولي قرارات انضباطية بحق بعض لاعبي الفريق بعد امتناعهم عن حضور التدريبات إثر إيقاف مستحقاتهم.

وقالت تقارير إن أنشيلوتي (60 عاما) قد يرحل عن نابولي.

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