بحث معاناة أصحاب العقارات المتضررة من حرب التحرير

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الإثنين، سبل العمل لإنهاء معاناة أصحاب العقارات المتضررة من حرب التحرير.

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق اليوم، مع رئيسي جهاز الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية تطوير المراكز الإدارية، واللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة من حرب التحرير.

وأكد معيتيق في بيان لحكومة الوفاق،، ضرورة العمل لإنهاء معاناة أصحاب العقارات المتضررة من خلال برنامج يتم بالتنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة المختلفة.

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