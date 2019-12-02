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تحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة العدوى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الإثنين، التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة العدوى مع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل إن اللقاء خُصِّص لمتابعة سير عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي تحتضنه مدينة سرت في العاشر من الشهر الجاري، وناقش موقع الانعقاد والإقامة للضيوف.

اولفت إلى أن المؤتمر سينعقد بمشاركة ممثلين من مصر والأردن والسعودية، إلى جانب نحو 100 مشارك يناقشون خلال جلساته المختلفة أوراقًا بحثية تتعلق بمكافحة العدوى.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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