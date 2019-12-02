تحليق مجهول في سماء سرت

إيوان ليبيا – وكالات :

تشهد سماء مدينة سرت تحليقا مكثفا من طائرات مجهولة، منذ صباح اليوم الإثنين. وقال شهود عيان إن الطائرات تحلق أحيانا على ارتفاع منخفض، كما تطير أيضا على ارتفاعات كبيرة.

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