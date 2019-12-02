اخبار

تحليق مجهول في سماء سرت

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

تشهد سماء مدينة سرت تحليقا مكثفا من طائرات مجهولة، منذ صباح اليوم الإثنين. وقال شهود عيان إن الطائرات تحلق أحيانا على ارتفاع منخفض، كما تطير أيضا على ارتفاعات كبيرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مجهول بالنسبة للمليشيات الارهابية معلوم بالنسبة للجيش الوطنى ويردع من تسول له نفسه الاعتداء على ليبيا

    رد