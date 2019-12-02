إيران ترحب بكافة المبادرات لخفض التوتر في المنطقة

أكد وزير الخارجية ال إيران ي محمد جواد ظريف، ضرورة خفض التوتر ات الإقليمية الراهنة ولاسيما في اليمن؛ قائلا “إن الجمهورية الإسلامية ال إيران ية ترحب وتدعم جميع ال مبادرات والخطوات التي تنبع من نوايا حسنة وتصب في خفض التوتر ات الإقليمية”.

وجاءت تصريحات اليوم الإثنين خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” الذي وصل إيران ، بحسب وكالة الأنباء ال إيران ية (إرنا).

وشدد ظريف خلال اللقاء على حرص ايران للحوار مع كافة الدول الإقليمية؛ مصرحا ان “مبادرة هرمز للسلام تأتي في هذا السياق” أيضا.

بدوره، أكد وزير خارجية عمان خلال اللقاء أن التطورات الراهنة في المنطقة تقتضي إجراء المزيد من المباحثات والتفاهم؛ مبينا أن عقد مؤتمر شامل بمشاركة الدول المعنية جميعا سيكون مفيدا في هذا الخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا