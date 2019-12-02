العفو الدولية: ارتفاع القتلى في قمع الاحتجاجات في إيران إلى 208

قالت منظمة العفو الدولية ، إنه يُعتقد، استنادا إلى تقارير موثوقة تلقتها، إن عدد الأشخاص الذين قُتلوا خلال المظاهرات التي اندلعت في إيران في 15 وفمبر الماضي ارتفع إلى 208 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى.

وأضافت المنظمة، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل العشرات من القتلى في مدينة شهريار في محافظة طهران، وهى واحدة من المدن التي سقط فيها أعلى عدد من القتلى.

وتابعت “إن عدد القتلى المثير للقلق دليل آخر على أن قوات الأمن ال إيران ية ارتكبت عمليات قتل فظيعة ، خلفت 208 قتلى على الأقل في أقل من أسبوع”.

وقال فيليب لوثر ، مدير الأبحاث والدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، “إن حصيلة القتلى الصادمة هذه تظهر عدم اكتراث السلطات ال إيران ية المخزي بالأرواح البشرية”.

وأضاف “يجب أن يتحمل المسئولون عن هذه الحملة الدموية ضد المظاهرات مسؤولية أعمالهم. ونظرًا لأن السلطات ال إيران ية أبدت من قبل أنها غير راغبة في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في أعمال القتل غير القانونية والاستخدام التعسفي للقوة ضد المحتجين، فإننا ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في ضمان المساءلة”.

وبحسب البيانK “تُظهر لقطات فيديو موسعة تم التحقق منها وتحليلها بواسطة لجان التحقق الرقمي التابعة ل منظمة العفو الدولية قوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين العزل”. وذكر البيان “جمعت منظمة العفو الدولية حصيلة القتلى من التقارير التي تأكدت من مصداقيتها من خلال إجراء مقابلات مع مجموعة من المصادر داخل إيران وخارجها ، بما في ذلك أقارب للضحايا و صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان يشاركون في جمع المعلومات. ثم قامت المنظمة بمراجعة المعلومات والتحقق منها”. وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ال إيران ية آية الله علي خامنئي مؤخرا أن البلاد أحبطت مؤامرة “خطيرة جداً” بعد اندلاع أعمال عنف خلال التظاهرات التي شهدتها إيران الشهر الماضي احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

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