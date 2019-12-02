بومبيو يتهم إيران بأنها وراء احتجاجات الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، الإثنين، إن إيران هي العامل المشترك وراء ال احتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، مشيراً إلى إن المتظاهرين في العراق ولبنان و إيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وفيما اقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوها اللدود.

وقال بومبيو إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال “لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ ال إيران ي”.

وأضاف في جامعة لويزفيل “الشيء ذاته ينطبق على لبنان وال احتجاجات في بيروت”.

وتابع “أنهم يريدون أن يخرج حزب الله و إيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية”. وأشار إلى أن ال احتجاجات داخل إيران – التي قالت منظمة العفو الدولية أنها أدت إلى مقتل اكثر من 200 شخص – أظهرت أن ال إيران يين “قد طفح بهم الكيل”. وأوضح “أنهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال وآيات الله الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات”.

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