الكرة الذهبية – دي ليخت يتوج بلقب أفضل لاعب شاب في العالم

وحصل ماتياس دي ليخت على لقب (كوبا تروفي) لأفضل لاعب شاب في الجائزة المستحدثة في نسختها الثانية والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول.

وتسلم دي ليخت الجائزة من كيليان مبابي الذي حصد النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب شاب.

ونجح دي ليخت في قيادة فريق أياكس إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كما حصل على وصافة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء خلف دي ليخت كل من جادو سانشو في المركز الثاني وجواو فيلكس في المركز الثالث.

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

جادو سانشو (بروسيا دورتموند/إنجلترا)

سامويل شوكويزي (فياريال/نيجيريا)

مويس كين (إيفرتون/إيطاليا)

لي كانج إن (فالنسيا/كوريا الجنوبية)

ماتيو جيندوزي (أرسنال/فرنسا)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

كاي هافيرتز (باير ليفركوزن/ألمانيا)

أندري لونين (بلد الوليد/أوكرانيا)

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