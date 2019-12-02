بريشيا يقيل جروسو ويعود لمدربه القديم

وقرر النادي العودة لمدربه إيجينيو كوريني الذي كان أقيل قبل التعاقد مع جروسو.

وجاء قرار بريشيا بعد خسارة الفريق أول 3 مباريات تحت قيادة جروسو، واستقبال 10 أهداف دون تسجيل ولو هدف وحيد.

وكان قرار إقالة كوريني أثار غضب جماهير بريشيا التي تظاهر بعضها بعد الخسارة الأخيرة من أتالانتا 3-0.

وبناء عليه، قرر بريشيا إقالة جروسو بطل كأس العالم 2006 والعودة لـ كوريني الذي صعد بالفريق للدوري الممتاز.

وكان كوريني تولى مسؤولية بريشيا في سبتمبر 2018 وقاده للتتويج بدوري الدرجة الثانية والصعود للممتاز.

ويتذيل بريشيا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.

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