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الشرطة الألمانية: حريق متعمد استهدف واجهة المحكمة الإدارية الاتحادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، عن احتمال أن يكون الحريق الذي تعرضت له واجهة المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج متعمدا.
وأوضحت الشرطة، أن مجهولا أضرم النار في جسم عند واجهة المبنى، مشيرة إلى أن السائل المحترق والذي تسرب من هذا الجسم أصاب الواجهة بأضرار وتسبب في انصهار كابل.

وأخمدت شرطة مكافحة الشغب النيران، وتولى أفراد البحث الجنائي جمع البصمات في مسرح الجريمة.
وتولى المركز الشرطي لمكافحة الإرهاب والتطرف والتابع لهيئة مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا مواصلة التحقيقات في الواقعة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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