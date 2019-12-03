كيلليني: ريال مدريد سرق الكرة الذهبية من رونالدو

وتوج لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد وكرواتيا في عام 2018 بالكرة الذهبية، بينما فاز ليونيل ميسي بجائزة هذا العام.

وقال كيلليني لشبكة “سكاي سبورتس”: “تعرض رونالدو للسرقة حقا في الموسم الماضي، عندما قرر ريال مدريد التأكد من عدم قدرته على الفوز وكان ذلك غريبا للغاية”.

وواصل “الجائزة هذا الموسم كانت أكثر توازنا، ومع كل الاحترام الواجب لا يستحق مودريتش حتى في أفضل موسم له في مسيرته الجائزة”.

وأضاف “كانت هذه إشارة من ريال مدريد، حيث أرادوا منع رونالدو من الفوز بها”.

وأكمل “صحيح أن مودريتش فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكن بهذا المنطق كان من المفترض أن يفوز فان دايك هذا العام، أو يفوز أنطوان جريزمان أو بول بوجبا أو كيليان مبابي بالجائزة العام الماضي بسبب الأشياء غير العادية التي قاموا بها في كأس العالم”.

وأتم “لكن فوز مودريتش بها كان غير منطقي”.

وفاز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية في 5 مناسبات، بينما حصل ميسي على 6 كرات.

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