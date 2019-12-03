رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

وكان من المتوقع أن يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية في باريس مساء الاثنين، لكنه توجه بدلاً من ذلك إلى ميلانو لحضور حفل جوائز الدوري الإيطالي.

وتم تكريم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لموسمه الأول الناجح مع يوفنتوس، حيث سجل 21 هدفا في الدوري ليساعد يوفنتوس على الفوز باللقب الثامن على التوالي.

وقال رونالدو في كلمته: “سأحاول التحدث باللغة الإيطالية، أنا فخور بأن أكون أفضل مهاجم في إيطاليا”.

وتابع “أشكر زملائي في الفريق واللاعبين الذين صوتوا لي، وبعد عامين في إيطاليا يمكنني القول إنها مسابقة صعبة للغاية”.

وأتم “أشكر الجميع على التصويت لصالحي وأتمنى العودة هنا في العام المقبل”.

كما فاز رونالدو بجائزة أفضل مهاجم مع مهاجم أتالانتا دوفان زاباتا وفابيو كوالياريلا نجم سامبدوريا.

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