بالفيديو – النني يصنع والحارس يحرمه من هدف رائع في اكتساح بيشكتاش لـ قيصري سبور

بيشكتاش انتصر على قيصري سبور برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري التركي.

النني شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية وصنع هدفا لفريقه وكاد أن يُسجل أيضا.

الدولي المصري صنع الهدف الثالث لـ بيشكتاش والذي جاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق براق يلماز.

تمريرة من النني وتسديدة رائعة من يلماز هزت شباك قيصري سبور.

قبل هدف يلماز، سجل أتيبا هاتشينسون الهدف الأول لـ بيشكتاش من لمسة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 أطلق جوكهان جونول تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء كتبت الهدف الثاني لبيشكتاش.

وبعد صناعته للهدف الثالث، أطلق النني تسديدة صاروخية قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، إلا أن حارس قيصري سبور وتألق وحمى شباك فريقه.

هدف الضيوف الوحيد جاء في الدقيقة 86 عن طريق أديبايور، قبل أن يوجه يلماز الضربة الرابعة القاضية في وجه قيصري سبور.

ووصل بيشكتاش للنقطة 24 في المركز الثالث، بينما تجمد قيصري سبور في المركز الأخير بـ 7 نقاط فقط.

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