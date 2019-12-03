اخبار

أردوغان يعلن تمسك بلاده بالاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

أنقرة-العنوان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، حق سيادي لكل من تركيا وليبيا وأن بلاده لن تناقش هذا الاتفاق مع أحد.

وقال أردوغان أمام الصحفيين، إن “مجريات الأحداث شرقي المتوسط واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا، لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا ولن نناقش هذا الحق مع أحد”.

ووقعّت، تركيا وحكومة الوفاق الأربعاء الماضي، اتفاقيتين لتعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية. وأثارت الاتفاقيتان جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية وتوترات دولية، بين دول حوض المتوسط، خاصة من جانب مصر واليونان وقبرص اليونانية.

الوسوم

أردوغان تركيا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المضحك ان الاتفاق تم بين اثنين نصابين فاردوغان لا يحق له الترشح للرئاسة لحصوله على دبلوم فقام بتذوير شهادة جامعية والترشح بها والسراج انتهت صلاحيته ولم بنل ثفة البرلمان واغتصب صلاحيات اعضاء المجلس الرئاسى وبالتالى فان الاتفاقية شرعا باطلة اما عن تنفيذها فمستحيل لانها فنكوش فاى اتفاقية تحتاج لمباحثات طويلة بين طرفين تربطهم حدود بحرية وفى هذه الحالة لا يوجد اصلا حدود بحرية مثل عدة عادل امام فى مسرحية شاهد ما شفشى حاجة طلبت منه مصلحة التليفونات الدفع والا يرفعوا العدة وهو خاف ياخذوا منه العدة فاين العدة فى هذا الاتفاق الفنكوشى لا توجد اكلتها القطة

    رد