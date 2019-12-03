أردوغان يعلن تمسك بلاده بالاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق

أنقرة-العنوان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، حق سيادي لكل من تركيا وليبيا وأن بلاده لن تناقش هذا الاتفاق مع أحد.

وقال أردوغان أمام الصحفيين، إن “مجريات الأحداث شرقي المتوسط واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا، لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا ولن نناقش هذا الحق مع أحد”.

ووقعّت، تركيا وحكومة الوفاق الأربعاء الماضي، اتفاقيتين لتعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية. وأثارت الاتفاقيتان جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية وتوترات دولية، بين دول حوض المتوسط، خاصة من جانب مصر واليونان وقبرص اليونانية.